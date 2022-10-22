ента новостей

19:14
Они воспользовались налоговыми вычетами
18:41
Что будет при базовой готовности?
18:04
Долгов стало меньше
14:41
Джорджия Мелони вступила в должность премьер-министра Италии
14:36
В Агалатово тушили пожар в панельной пятиэтажке
14:17
В Невском районе мужчину незаконно удерживали в собственной квартире
14:03
Пьяный петербуржец «заложил бомбу» у Эрмитажа
13:50
Воробьёв, Жафяров и Хуснутдинов отличились заброшенными шайбами в победном для СКА матче с «Куньлунем»
13:47
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 965,5 тысяч рублей
12:09
В Гатчине пенсионерка отдала псевдоброкерам 2,4 миллиона рублей
11:57
В поселке Гаврилово в жилом доме взорвался газ
10:52
В Ленобласти пенсионерке предложили бесплатные продукты, но оставили без денег
10:31
В Петербурге полицейские провели операцию «Нелегал-2022»
19:07
В Петербурге задержана 17-летняя девушка-курьер забравшая у пенсионерки 300 тысяч рублей
17:58
Выставка «Сказка против скуки»
16:09
Участники проекта «Билет в будущее» побывали на «Ярмарке профессий»
16:00
В Мурино двое злоумышленников ограбили магазин
14:45
Пенсионер с Васильевского острова перевел аферистам более 4 миллионов рублей
14:40
В Колпино ограбили таксиста
14:32
Международный конкурс елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»
14:27
На Васильевском острове иномарка сбила 9-летнего мальчика
13:00
В Колпино задержали пьяного угонщика каршеринга
12:45
В Петербурге задержали пару «карманников» за кражу смартфона в автобусе
12:36
СПбГМТУ один из лидеров в разработке отечественного ПО
12:17
Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова: новое заключение экспертизы
12:14
Студент Корабелки - победитель Первенства России по вольтижировке
12:12
Депутаты предлагают новые меры профилактики преступлений, совершаемых людьми с психическими расстройствами
12:10
Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников
11:50
В Петербурге депутаты обсудили ситуацию с бездомными животными
11:46
Жители Калининского района предложили свои инициативы в программу реновации
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Они воспользовались налоговыми вычетами

Они воспользовались налоговыми вычетами

0
35
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mobillegends.net
Какова ситуация с налоговыми вычетами за 2021 год?

«Питерец.ру» сообщает, что предприятия и жители Северной столицы получили налоговые льготы за 2021 год на сумму 72,7 млрд руб. Это данные, которые предоставили представители Смольного.

Что касается налоговых социальных льгот, то их смогли получить 228 тыс. человек. Общая сумма таких преференций составила 6,6 млрд руб. В Петербурге продолжают уделять серьезное внимание вопросу поддержки граждан.

Продолжается разработка различных программ. Идет стимулирование инвестиционной деятельности. В Петербурге предоставляют различные льготы инвесторам. В 2021 году объем таких преференций составил 58 млрд руб.

Экономика Северной столицы продолжает развиваться. Причем это происходит даже в не самых простых условиях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-10-2020, 09:18
Налоговые льготы сохраняются
30-07-2020, 09:16
Льготные кредиты
11-09-2019, 10:06
Налоговые поступления растут
7-01-2022, 10:22
Что с кредитами для бизнеса?
15-12-2021, 08:44
Взаимодействуем с корейцами
16-02-2021, 09:42
Насколько пополнилась казна?

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 14:27
На Васильевском острове иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
159
20-10-2022, 14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
223
19-10-2022, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
247
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
Наверх