Они воспользовались налоговыми вычетами

«Питерец.ру» сообщает, что предприятия и жители Северной столицы получили налоговые льготы за 2021 год на сумму 72,7 млрд руб. Это данные, которые предоставили представители Смольного.

Что касается налоговых социальных льгот, то их смогли получить 228 тыс. человек. Общая сумма таких преференций составила 6,6 млрд руб. В Петербурге продолжают уделять серьезное внимание вопросу поддержки граждан.

Продолжается разработка различных программ. Идет стимулирование инвестиционной деятельности. В Петербурге предоставляют различные льготы инвесторам. В 2021 году объем таких преференций составил 58 млрд руб.

Экономика Северной столицы продолжает развиваться. Причем это происходит даже в не самых простых условиях.