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Питерец.ру » Экономика » Спрос на ипотеку в СПб стал самым высоким за 2 года

Спрос на ипотеку в СПб стал самым высоким за 2 года

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rus-kostroma.ru
В Северной столице удалось побить рекорд по спросам на ипотеку

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики Центробанка проанализировали показатели по ипотеке за июнь. Оказалось, что в том месяце в СПб было оформлено 8830 таких кредитов – туда же входили займы на приобретения жилья на первичном и вторичном рынке.

Так что Северной столице удалось побить рекорд по ипотеке за 2 года. Если сравнивать количественные июньские показатели с майскими, то рост ипотечного кредитования в Петербурге составил почти 45%. Если же брать первое полугодие в целом, то за этот период в СПб было оформлено более 32,1 тыс. ипотеки. Это на 9% больше чем в первую половину 2023-го.

Что касается общей суммы, то объем ипотеки в июне 2024 года составил 42,8 млрд. руб. Сумма ипотеки в мае был ниже на 48%, а в июне прошлого года – на 42%.

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