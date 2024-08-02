Спрос на ипотеку в СПб стал самым высоким за 2 года

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики Центробанка проанализировали показатели по ипотеке за июнь. Оказалось, что в том месяце в СПб было оформлено 8830 таких кредитов – туда же входили займы на приобретения жилья на первичном и вторичном рынке.

Так что Северной столице удалось побить рекорд по ипотеке за 2 года. Если сравнивать количественные июньские показатели с майскими, то рост ипотечного кредитования в Петербурге составил почти 45%. Если же брать первое полугодие в целом, то за этот период в СПб было оформлено более 32,1 тыс. ипотеки. Это на 9% больше чем в первую половину 2023-го.

Что касается общей суммы, то объем ипотеки в июне 2024 года составил 42,8 млрд. руб. Сумма ипотеки в мае был ниже на 48%, а в июне прошлого года – на 42%.