Автокредиты в СПб: приводим данные за 2024 год

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году жители СПб оформили автокредитов на 109,4 млрд. руб. Это рекордные показатели за последние годы. Например, в 2023 году общая сумма автокредитов составила 78,6 млрд. руб.

При этом говорить о повышении спроса на программы автомобильного кредитования все же рано. Так, в последнем квартале 2024 года ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 21%, что сказалось на количестве оформленных автокредитов. Если в 3-м квартале прошлого года их было взято на сумму 31 млрд. руб., то потом этот объем составил 18,7 млрд. руб.

Отмечается, что самым популярным брендом среди приобретаемых в кредит автомобилей стала Lada. Также в пятерку наиболее востребованных машин также вошли Kia, Hyundai, Chery и Haval.