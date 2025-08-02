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Питерец.ру » Экономика » Петербуржцы в лидерах по тратам на бензин

Петербуржцы в лидерах по тратам на бензин

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
CC0 Public Domain
Жители Санкт-Петербурга опередили москвичей по расходам на автомобильное топливо

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики изучили данные о тратах россиян на АЗС по всей стране за первую половину 2024 и 2025 годов. В итоге, согласно исследованию, средний чек на автозаправках по России увеличился на 9% и достиг 1,3 тыс. руб.

В десятку регионов с самой высокой стоимостью топлива вошел Санкт-Петербург. Средние затраты на одну заправку в Северной столице составили 6 тыс. руб. Лидерами же по тратам на бензин стали водители Чукотки (11,2 тыс. руб. на человека. Петербург вошел в топ-10, причем опередил Москву.

Общие затраты на АЗС в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года составили 26 млрд. руб. Этот показатель ниже, чем в Москве (более 63,9 млрд. руб.) и Московской области (39 млрд. руб.).

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