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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по тратам в аптеках

СПб в лидерах по тратам в аптеках

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербург вошел в пятерку городов России по уровню трат в аптеках

«Питерец.ру» сообщает, что, по имеющимся данным, Петербург оказался в числе лидеров среди городов РФ по тратам на лекарства. Эксперты отмечают растущий спрос на определенные категории медикаментов и изменение потребительских предпочтений.

Аналитики изучили рынок и пришли к выводу, что город на Неве входит в топ-5 по объемам расходов жителей на аптеки. Это может свидетельствовать о повышенном внимании горожан к своему здоровью и о доступности лекарственных средств.

Ну а больше всего в аптеках тратят москвичи: их средний чек – 1017 руб. Далее идут петербуржцы, которые приобретают лекарства на 971 руб. В топ-5 также входят Красноярск, Екатеринбург и Новосибирск, где размер средней покупки лекарств равен 828, 827 и 825 руб.

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