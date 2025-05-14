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Питерец.ру » Экономика » Автокредитование в СПб сократилось более чем вдвое

Автокредитование в СПб сократилось более чем вдвое

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
freepik.com
Объем автокредитования в Северной столице серьезно снизился: данные и причины

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб значительно сократилось количество выданных автокредитов. По имеющимся данным, этот объем уменьшился на 58,8% и составил 13,1 млрд. руб. Сейчас по выданным автокредитам Петербург занимает 3 место в России.

Лидером здесь, как и ожидалось, оказалась Москва с показателем в 23,2 млрд. руб., но это на 57,4% меньше, чем в прошлом году. На 2 месте расположилась Московская область с объемом выданных автокредитов в 19,7 млрд. руб. Причем в процентном соотношении сокращение объемов автомобильного кредитования в Подмосковье оказалось таким же, как в Москве.

Аналитики связывают это падение с ростом рыночных ставок и увеличением утилизационного сбора. Возможно, тенденция к сокращению выдачи автокредитов сохранится и в дальнейшем.

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