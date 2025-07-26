Губернатор поздравил торговых работников с их днем

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов направил поздравления работникам торговли по случаю их профессионального дня. В поздравительном обращении говорится, что День торговли – это возможность выразить признательность всем, кто занят в этой значимой области, обеспечивая удобство жизни горожан и продолжая славные традиции Петербурга. Торговля является одним из важнейших секторов экономики города.

Ежегодно в Санкт-Петербурге увеличивается количество торговых точек, и на сегодняшний день их насчитывается около 27 тыс. Данная сфера обеспечивает более 40% ВРП и вносит свыше 17% в налоговые поступления городского бюджета. В торговле занято более 680 тыс. человек, что составляет 19% от общего числа трудоустроенных в Санкт-Петербурге.

Предприятия, работающие в сфере торговли, постоянно улучшают качество обслуживания. ТЦ превращаются в общественные пространства, сочетающие в себе функциональность и эстетику, характерную для Петербурга.

Александр Беглов выразил благодарность работникам торговли за их профессионализм и высокий уровень обслуживания, пожелав им значительного увеличения товарооборота, признательных клиентов и новых успехов в работе.