Александр Беглов поздравил Зеленогорск с 477-летием

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов направил поздравления жителям Зеленогорска в связи с празднованием 477-летия города. В своем обращении губернатор подчеркнул значимость Зеленогорска для Санкт-Петербурга, отметив его богатую историю и вклад в культурное наследие региона.

Беглов также выразил уверенность в дальнейшем развитии города и пожелал его жителям благополучия и процветания. Он отметил, что Зеленогорск является важной частью Санкт-Петербурга, привлекающей туристов своей уникальной атмосферой и живописными пейзажами.



Губернатор подчеркнул, что правительство города уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и благоустройству Зеленогорска, чтобы сделать его еще более комфортным для проживания и привлекательным для посещения. Поздравление было опубликовано на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.