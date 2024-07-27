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Питерец.ру » Экономика » Градоначальник поздравил торговцев

Градоначальник поздравил торговцев

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Глава Петербурга поздравил торговых работников с их праздником

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов поздравил жителей города с Днем торговли. Он пожелал представителям этой сферы большого товарного оборота и хороших покупателей.

По словам Александра Дмитриевича, для СПб всегда был характерен высокий уровень культуры. В городе множество красивых магазинов, представляющих архитектурную ценность и входящих в число объектов культурного наследия.

Также торговля является одной из главных сфер экономики. На долю этой отрасли приходится 30% ВВП и 17% от налоговых поступлений. В данной отрасли работает 680 тыс. петербуржцев, что составляет 20% от всего трудоспособного населения. Кроме того, за год количество торговых точек и организаций в СПб выросло на 6%. Сегодня это количество превышает 26,6 тыс.

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