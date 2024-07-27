Градоначальник поздравил торговцев

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов поздравил жителей города с Днем торговли. Он пожелал представителям этой сферы большого товарного оборота и хороших покупателей.

По словам Александра Дмитриевича, для СПб всегда был характерен высокий уровень культуры. В городе множество красивых магазинов, представляющих архитектурную ценность и входящих в число объектов культурного наследия.

Также торговля является одной из главных сфер экономики. На долю этой отрасли приходится 30% ВВП и 17% от налоговых поступлений. В данной отрасли работает 680 тыс. петербуржцев, что составляет 20% от всего трудоспособного населения. Кроме того, за год количество торговых точек и организаций в СПб выросло на 6%. Сегодня это количество превышает 26,6 тыс.