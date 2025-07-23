Цены на продукты взлетели: что в Петербурге подорожало сильнее всего?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице за последнее время произошел заметный скачок цен на некоторые продукты. Аналитики рынка продовольствия провели исследование и определили тройку товаров, стоимость которых увеличилась наиболее существенно.

Первое место в этом печальном рейтинге занимает пиво. Цена на него возросла на 13,2% за короткий период. Второе место досталось ржаному хлебу, подорожавшему на 8,2%. Замыкает тройку лидеров хлеб из пшеничной муки с ростом цены в 6,6%.

Специалисты связывают такую динамику с несколькими факторами, включая сезонность, изменения в логистических цепочках и колебания валютных курсов. Они рекомендуют потребителям внимательно следить за акциями и скидками, а также планировать свои покупки заранее, чтобы минимизировать влияние инфляции на свой бюджет.