Что подорожало сильнее?

В последнее время многие покупатели стали жаловаться на цену сахара. Людям не понравилось, что этот продукт поднялся в цене. Однако подорожали и другие продукты. Так что ситуация с сахаром не стала здесь какой-то уникальной. К тому же сильнее все подорожали другие продукты.

«Питерец.ру» сообщает, что ситуацию с повышением цен исследовали аналитики. Оказалось, что больше всего за 2022 год подорожала белокочанная капуста. Здесь зафиксировано повышение в размере 200%. Далее идет морковь с показателем 39%. Гречневая крупа поднялась в цене на 37%. Мука, молоко и сливочное масло подорожали на 7%, 5% и 4,7%.

В каких-то случаях продукты дешевели. Например, стоимость замороженных кур сократилась на 3%, пшена – на 2%. Соль и яйца за год подешевели на 0,2%. Но это снижение оказалось незаметным. Можно сказать, цены на такие продукты остались на прежнем уровне.