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Питерец.ру » Экономика » Услуги такси подорожали в 1,5 раза

Услуги такси подорожали в 1,5 раза

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Стоимость поездок на такси в СПб за год выросла примерно в 1,5 раза

«Питерец.ру» сообщает, что согласно исследованию «Яндекса», за последний год стоимость поездок на такси в СПб выросла в среднем на 1,5 раза. При этом цены на услуги пассажирских перевозок продолжают расти.

Специалисты проанализировали данные о заказах такси и выяснили, что стоимость за 2024 год увеличилась на 50%, а средний чек на 45%. При этом количество поездок осталось на прежнем уровне.

Эксперты считают, что рост цен на услуги такси связан с несколькими факторами. Во-первых, это увеличение расходов на обслуживание автомобилей, а также цен на запчасти и топливо. Во-вторых, повышение спроса на такси из-за роста популярности этого вида транспорта. В-третьих, влияние геополитической ситуации, которая привела к росту цен на некоторые товары и услуги.

Отмечается, что цены на поездки в разных частях города могут отличаться. Так, стоимость заказов по центральным районам выросла на 55%, а по отдаленным на 40%. При этом больше всего подорожали поездки в ночное время на 60%.

Специалисты рекомендуют пассажирам следить за акциями и специальными предложениями, которые могут помочь сэкономить на поездках. Кроме того, они советуют пользоваться приложениями для вызова такси, которые предоставляют информацию о ценах и тарифах разных компаний.

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