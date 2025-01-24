Услуги такси подорожали в 1,5 раза

«Питерец.ру» сообщает, что согласно исследованию «Яндекса», за последний год стоимость поездок на такси в СПб выросла в среднем на 1,5 раза. При этом цены на услуги пассажирских перевозок продолжают расти.

Специалисты проанализировали данные о заказах такси и выяснили, что стоимость за 2024 год увеличилась на 50%, а средний чек на 45%. При этом количество поездок осталось на прежнем уровне.

Эксперты считают, что рост цен на услуги такси связан с несколькими факторами. Во-первых, это увеличение расходов на обслуживание автомобилей, а также цен на запчасти и топливо. Во-вторых, повышение спроса на такси из-за роста популярности этого вида транспорта. В-третьих, влияние геополитической ситуации, которая привела к росту цен на некоторые товары и услуги.

Отмечается, что цены на поездки в разных частях города могут отличаться. Так, стоимость заказов по центральным районам выросла на 55%, а по отдаленным на 40%. При этом больше всего подорожали поездки в ночное время – на 60%.

Специалисты рекомендуют пассажирам следить за акциями и специальными предложениями, которые могут помочь сэкономить на поездках. Кроме того, они советуют пользоваться приложениями для вызова такси, которые предоставляют информацию о ценах и тарифах разных компаний.