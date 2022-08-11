ента новостей

10:21
Сотрудничаем с Пензенской областью
09:31
Продукты немного подешевели
21:10
В Ленобласти столкнулись мотоцикл и два легковых автомобиля
20:58
Петербург принимает чемпионат России по практической стрельбе
18:45
Худрук «Комедиантов» Левшин посмеялся над идеей Беглова ввести штрафы за шум от домашних животных
16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака
14:46
В Петербурге женщина выпала с 7-го этажа
14:37
В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию
12:10
В Красногвардейском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку
12:02
В Петербурге задержан мигрант, угнавший «Рено Дастер» в Мурино
11:56
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в подъезде
11:51
В Невском районе женщина выпрыгнула из окна квартиры
10:57
В Петербурге прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
10:36
В Петербурге задержан мигрант по подозрению в педофилии
10:30
Рекордный ливень унес жизни по меньшей мере 9 человек в Сеуле
10:16
Немецкий дипломат арестован в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
10:11
Медведев обвинил Зеленского в фашизме
10:11
Банды одерживают верх в войне с гаитянской полицией
10:03
В Ленобласти сгорели иномарка и трактор
09:51
В Петербурге двое мигрантов совершили насилие над подростком
09:15
Мариуполь постепенно оживает
09:03
Приезжую обокрали
16:32
В баскетбольный «Зенит» перешёл центровой Соломон, а француз Эртель лавирует между сборной и клубом
09:58
Коронавирус получен в лаборатории?
09:11
Люди соскучились по удаленке
08:31
Пойдут в первый класс
12:10
Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 
11:23
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнего ребенка
10:51
В Хельсинки демонтирован памятник
10:04
В Кронштадте прошла первая «Балтийская миля 2022»!
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Продукты немного подешевели

Продукты немного подешевели

0
36
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Цены на продукты в Петербурге снизились почти на 5%

«Питерец.ру» сообщает, что цена минимального продуктового набора в июле снизилась на 4,9%. Петербуржцам сейчас нужно потратить на это 6626 руб. Таковы данные, которые предоставил Петростат.

Больше всего в Северной столице подешевели фрукты и овощи – на 11,9%. Соль стала дешевле на 9%, сахар – на,3%, куриное яйцо – на 4,5%, молоко на 4%. Кроме того, снизились цены на колбасу, рис, макаронные изделия, карамель, чай, некоторые консервы, печень.

Если смотреть непродовольственные товары, то в этом сегменте снизились цены на золотые украшения, цветы, обувь и мебель. Здесь стоимость сократилась на 6%, 3,5%, 2,4% и 1,7% соответственно.

Данная тенденция носит положительный характер. Лишь бы потом не было повышения, которое перекроет текущее понижение.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2022, 10:16
Овощи подешевели
13-07-2020, 09:41
Летать стало дешевле
17-11-2014, 15:41
Продуктов в Петербурге хватает
5-09-2015, 13:06
В Петербурге растут цены на социальные продукты
25-03-2022, 09:51
Что подорожало сильнее?
1-08-2015, 09:25
Снова инфляция…

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 21:10
В Ленобласти столкнулись мотоцикл и два легковых автомобиля
0
240
8-08-2022, 12:10
Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 
0
219
8-08-2022, 11:23
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
217
4-08-2022, 16:04
В Ленобласти мотоциклистка пострадала при ДТП
Наверх