Продукты немного подешевели

«Питерец.ру» сообщает, что цена минимального продуктового набора в июле снизилась на 4,9%. Петербуржцам сейчас нужно потратить на это 6626 руб. Таковы данные, которые предоставил Петростат.

Больше всего в Северной столице подешевели фрукты и овощи – на 11,9%. Соль стала дешевле на 9%, сахар – на,3%, куриное яйцо – на 4,5%, молоко на 4%. Кроме того, снизились цены на колбасу, рис, макаронные изделия, карамель, чай, некоторые консервы, печень.

Если смотреть непродовольственные товары, то в этом сегменте снизились цены на золотые украшения, цветы, обувь и мебель. Здесь стоимость сократилась на 6%, 3,5%, 2,4% и 1,7% соответственно.

Данная тенденция носит положительный характер. Лишь бы потом не было повышения, которое перекроет текущее понижение.