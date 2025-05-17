Сколько СПб заработал на туристах?

«Питерец.ру» сообщает, что в праздничные дни СПб принял значительное количество туристов, что позволило городу заработать 35 млрд. руб. Поступления в бюджет подтверждают растущий интерес путешественников к культурным и историческим достопримечательностям северной столицы.

Представители городской администрации отмечают, что увеличение туристического потока способствует экономическому росту Северной столицы и развитию ее инфраструктуры. Власти Петербурга активно работают над тем, чтобы сделать город еще более привлекательным для туристов.

Люди, посещающие СПб в праздничные дни, вносят значительный вклад в экономику города. Их расходы на проживание, питание, развлечения и покупки поддерживают малый и средний бизнес, способствуют развитию различных отраслей.