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Питерец.ру » Экономика » Сколько СПб заработал на туристах?

Сколько СПб заработал на туристах?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/s/VDKSPB
В СПб подвели итоги турпотока в праздничные дни: город продемонстрировал значительный рост доходов от туризма

«Питерец.ру» сообщает, что в праздничные дни СПб принял значительное количество туристов, что позволило городу заработать 35 млрд. руб. Поступления в бюджет подтверждают растущий интерес путешественников к культурным и историческим достопримечательностям северной столицы.

Представители городской администрации отмечают, что увеличение туристического потока способствует экономическому росту Северной столицы и развитию ее инфраструктуры. Власти Петербурга активно работают над тем, чтобы сделать город еще более привлекательным для туристов.

Люди, посещающие СПб в праздничные дни, вносят значительный вклад в экономику города. Их расходы на проживание, питание, развлечения и покупки поддерживают малый и средний бизнес, способствуют развитию различных отраслей.

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