Рост иностранного турпотока в Петербург составил почти 50 %

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Петербурге зафиксирован значительный рост иностранного туристического потока. Согласно статистике, количество иностранных туристов, посетивших город за прошедший год, увеличилось почти на 50 % по сравнению с предыдущим периодом.

Такая динамика свидетельствует о повышении интереса зарубежных гостей к культурному и историческому наследию Северной столицы России. Туристов привлекают знаменитые архитектурные памятники, живописные виды и богатая культурная программа города.

СПб активно развивает туристическую инфраструктуру, создавая комфортные условия для отдыха и развлечений. В планах – дальнейшее увеличение туристического потока и улучшение качества предоставляемых услуг.

Ожидается, что рост интереса к Петербургу со стороны иностранных туристов будет продолжаться и в дальнейшем, способствуя развитию экономики и укреплению международных связей.