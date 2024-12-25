Туризм в СПб достиг рекордных показателей

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург продолжает привлекать туристов со всего мира, и результаты говорят сами за себя. Согласно заявлению губернатора Беглова, вклад туристов в городскую экономику СПб достиг впечатляющей суммы в 730,5 млрд. руб. Это на 51% больше, нежели в 2023-м.

Туристический поток в текущем году вырос до 11,6 млн. человек, что на 23% превышает показатели прошлого года. Он также превзошел результаты допандемийной эпохи – 5 лет назад турпоток был на уровне 10,4 млн., а вклад туристов – 380 млрд. руб.

Эти подтверждает растущую популярность СПб как туристического направления. Город привлекает путешественников своей богатой историей, культурой, архитектурой. Кроме того, в последние годы власти активно развивают туристическую инфраструктуру, что также способствует увеличению турпотока.