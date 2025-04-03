СПб потратит 37 миллионов на рекламу для привлечения туристов

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург планирует потратить 37 млн. руб. на рекламу, способную привлечь туристов. Это решение направлено на повышение узнаваемости города и увеличение туристического потока.

Администрация СПб объявила о выделении значительных средств на продвижение туристического потенциала города. Планируется, что рекламные кампании будут осуществляться в интернете. В частности, будет использоваться сервис «Яндекс.Путешествия».

Цель этих мероприятий – не только привлечь больше туристов в город, но и улучшить его имидж. Ожидается, что рекламные кампании помогут создать положительный образ Петербурга и сделают его более узнаваемым на фоне других туристических направлений.