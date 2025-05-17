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Питерец.ру » Экономика » СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами

СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Петербургская биржа планирует аудит для работы с исламскими финансами: в СПб начато создание соответствующего сегмента

«Питерец.ру» отмечает, что в 2024 году объем исламских финансов в мире достиг $4 трлн., причем наблюдается ежегодный прирост 10%. В такой ситуации многие структуры стали смотреть в сторону исламским клиентов и партнеров.

Так, биржа СПбМТСБ планирует начать работу с исламскими финансами, но для этого необходимо пройти аудит для получения соответствующего сертификата. Решить данную задачу руководство биржи намерено до конца текущего года. При работе с исламскими финансами должны соблюдаться законы шариата.

В Петербурге нужно будет провести работу, чтобы требуемые нормы были соблюдены. Данный модуль будет включать в себя биржевые и внебиржевые сделки, исламский клиринг, исламского брокера и прочие аспекты. Такой сертификат нужно будет подтверждать каждый год.

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