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Питерец.ру » Экономика » Каковы планы СПб биржи по IPO?

Каковы планы СПб биржи по IPO?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
finam.ru
Руководство СПБ биржи озвучило планы на 2025 год

«Питерец.ру» отмечает, что СПБ биржа продолжает развиваться, несмотря на введенные против нее санкции. Площадка по-прежнему сохраняет публичный статус, а с начала 2024 года ее акции выросли на 57%. При этом компания продолжает публиковать свою отчетность.

СПб биржа все еще остается привлекательной для российских компаний. Не зря в 2025 году запланировано как минимум 5 IPO (первое публичное размещение ценных бумаг). Об этом заявил один из руководителей биржи Иван Сузимов.

Конечно, многое будет зависеть от состояния рынка в конкретный момент, из чего складываются условия для инвесторов. Однако 5 размещений СПб биржа все равно должна осуществить. По крайней мере, таков нынешний прогноз.

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