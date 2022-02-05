На Петербургской бирже был сбой

Петербургская биржа – одна из главных площадок страны. Она дает возможность покупать и продавать ценные бумаги. Доступ к такой бирже предоставляет через брокера, выступающего в роли посредника.

«Питерец.ру отмечает, что вчера торги на СПб бирже были приостановлены. Причиной тому послужил серьезный сбой в Рунете. В итоге работа площадка были прекращены. Когда ситуация в сети нормализовалась, торги продолжились. Сбой происходил в течение 3 часов.

Петербургская биржа позволяет приобретать акции зарубежных компаний. На такие активы имеется высокий спрос. Российские инвесторы предпочитают вкладывать в ценные бумаги американских предприятий. Сейчас биржа закрыта до понедельника, после чего на ней снова продолжатся торги.