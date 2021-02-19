Как начать работу на Форекс?

Чтобы начать работу на форекс, необходимо точно определиться с тем, что вам действительно этого хочется. Необходимо быть уверенным в том, что в подобной торговле вам понятно и ясно то, как в ней все работает. Если есть ясность и принято окончательное решение о том, чтобы работать на Форекс, необходимо пройти несложный алгоритм действий:

• найти брокерскую компанию, почитав отзывы на forex-review.ru;

• заключить с ней договор о сотрудничестве;

• пополнить торговый счет;

• начать работу.

Можно также добавить в этот алгоритм такой этап, как обучение перед началом работы. Он будет очень кстати, чтобы максимально увеличить свои шансы на успешную торговлю на рынке Форекс.

Как найти брокерскую компанию?

Это не составит труда. Сегодня таких компаний приличное количество, но лучше не спешить с выбором. Брокерская компания должна быть серьезной, крупной, может даже иностранной, с безупречной репутацией и выгодными условиями для сотрудничества. Можно ознакомиться с рейтингом брокерских компаний, почитать отзывы, чтобы подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Такую компанию можно найти и в интернете. Это удобно, быстро, экономит время и деньги. Все можно оформить удаленно.

Как и где пройти обучение?

Можно прочитать кучу книг, специальные сайты и форумы в интернете, скачать бесплатные обучающие материалы, которые предлагает брокерская компания. Есть и платные курсы для трейдеров, как новичков, так и опытных. Они могут быть, как в онлайн-режиме, так и в оффлайн.

Как пополнить счет?

Это несложно. Можно через электронные кошельки, мобильным переводом, почтовым, банковским перевод, через пластиковую карточку. Брокерские компании прилагают все усилия для того, чтобы процесс пополнения счета был максимально простым, быстрым и за это не снимались проценты.

Как начать торговать?

На сайте брокерской фирмы сначала нужно скачать специальную программу – торговую платформу для онлайн-трейдинга. Это может быть версия для ПК, планшета, либо смартфона. Можно скачать соответствующие версии для каждого гаджета, чтобы всегда иметь возможность для торговли, независимо от того, что именно под рукой. Нужно будет вводить свой логин и пароль, чтобы попадать в личный кабинет и свой торговый счет. Это можно делать в любое время и в любом месте, главное, чтобы интернет был хороший и сама биржа работала.

Вначале новички могут открыть не торговый реальный счет, а учебный демо-счет. Это позволит им немного набить руку, понять, как все работает, чтобы совершать меньше ошибок при торговле на основном реальном счете с настоящими деньгами, вывести которые тоже несложно. Это можно сделать всеми теми же способами, которыми счет пополняется.