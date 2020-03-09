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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Биржа фриланса

Биржа фриланса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Далеко не каждый может подумать, что удаленные работники виртуальных бирж получают такую же зарплату, как и офисные работники.

Далеко не каждый может подумать, что удаленные работники виртуальных бирж получают такую же зарплату, как и офисные работники. К тому же фриланс биржа, функционирующая как сетевой проект, предлагает работу в качестве удаленного сотрудничества, а это значит, что работникам виртуальных бирж придется каждый день ездить на работу, покидая уютную домашнюю обстановку.

Чтобы стать удаленным сотрудником виртуальной биржи, достаточно осуществить несложный процесс регистрации, которая завершается активацией аккаунта (активация аккаунта производится бесплатно).

Вывести заработанные деньги с виртуальных сервисов можно на универсальные системы электронных кошельков (WebMoney, Qiwi и т.п.) или на банковскую карту в международном формате. После вывода средств на кошелёк ЭПС можно обналичить их с помощью банковского или международного перевода денежных средств. Для этого существует специальный раздел в системе ЭПС.

На бирже фриланса FixGigs можно найти подходящие заказы как для неопытных работников, так и для профессионалов. Биржа предлагает удаленное сотрудничество по разным направлениям. Например, можно заниматься написанием статьей на заказ или просто выставлять свои готовые тексты на продажу. Для выставления уникальных текстов на продажу функционирует специальный раздел на официальном сайте биржи. Главное, чтобы статьи были оригинальными (уникальными) и, желательно, по актуальным темам. Стоимость готовой статьи будет рассчитываться, исходя из объема текста. Стоимость за 1 килознак составляет от 30 до 50 рублей для новичка.

Также сетевая биржа предоставляет возможность зарабатывать и на более примитивных заданиях. Удаленные сотрудники, которые не владеют творческим талантом писать статьи, смогут зарабатывать здесь на вводе капчи. Для этого работник должен пройти в специальный раздел «Решать капчу» и приступить к работе. На электронный счет сотрудника будет зачислена оплата за каждую разгаданную капчу. Капчу нужно решать за определенный системой срок времени. За эту работу можно получать доход от 50 до 100 рублей ежедневно.

На этой бирже можно зарабатывать и написанием отзывов или комментариев на разные товары и виды услуг. Удаленный сотрудник может заниматься и публикацией рекламных постов на форумах. Также существуют и более элементарные задания, такие, как выполнение перехода на предложенный сайт, вступление в группу или поставить лайк («Нравится»). Выполняя примитивные задания, в среднем можно получать 100-200 рублей каждый день.

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