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Питерец.ру » Экономика » СПб не отличается щедростью

СПб не отличается щедростью

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Не во всех крупных городах России жители щедры на чаевые

«Питерец.ру» отмечает, что оставление чаевых официантам, таксистам и другим работникам сферы услуга – довольно распространенная практика. Аналитики изучили то, насколько щедрыми являются жители российских городов, и выяснились, что москвичи и петербуржцы в число лидеров не попали.

В среднем в РФ к чаевым прибегают в 54% случаев – естественно, учитывались сферы, для которых это принято. Сумма чаевых обычно составляет 10-15% от стоимости оплаты. Но в некоторых городах жители оказываются более щедрыми.

Этот рейтинг возглавил Екатеринбург – там щедрость на чаевые составляет 61%. Далее идет Казань с показателями 59%, а топ-3 замыкает Сочи – 56%. Петербург же расположился лишь на 12 строчке. Чаевые в Северной столице оставляют в 47% случаев, что ниже средних показателей по России.

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