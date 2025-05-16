СПб не отличается щедростью

«Питерец.ру» отмечает, что оставление чаевых официантам, таксистам и другим работникам сферы услуга – довольно распространенная практика. Аналитики изучили то, насколько щедрыми являются жители российских городов, и выяснились, что москвичи и петербуржцы в число лидеров не попали.

В среднем в РФ к чаевым прибегают в 54% случаев – естественно, учитывались сферы, для которых это принято. Сумма чаевых обычно составляет 10-15% от стоимости оплаты. Но в некоторых городах жители оказываются более щедрыми.

Этот рейтинг возглавил Екатеринбург – там щедрость на чаевые составляет 61%. Далее идет Казань с показателями 59%, а топ-3 замыкает Сочи – 56%. Петербург же расположился лишь на 12 строчке. Чаевые в Северной столице оставляют в 47% случаев, что ниже средних показателей по России.