Где больше тратят на кольцо?

«Питерец.ру» сообщает, что женихов из города на Неве признали наиболее щедрыми в стране. Мужчины из Петербурга готовы в среднем тратить на кольцо для помолвки почти 10 тыс. руб. При этом именно женихи Северной столицы чаще других покупали дорогие изделия.

Дорогие покупки также совершают женихи из Саратова, Москвы и некоторых других городов. Примечательно, что почти половина женихов отдают предпочтение украшениям из белого золота. Многие покупают кольца с бриллиантами и драгоценными камнями.

Конечно, не все женихи являются щедрыми. Кто-то не располагается для этого финансовыми возможностями. Другие же не совершают дорогих покупок по иным соображениям. Однако больше всего на кольца готовы тратиться именно в Северной столице.