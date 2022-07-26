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Питерец.ру » Общество » Где больше тратят на кольцо?

Где больше тратят на кольцо?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В каких городах женихи готовы больше тратиться?

«Питерец.ру» сообщает, что женихов из города на Неве признали наиболее щедрыми в стране. Мужчины из Петербурга готовы в среднем тратить на кольцо для помолвки почти 10 тыс. руб. При этом именно женихи Северной столицы чаще других покупали дорогие изделия.

Дорогие покупки также совершают женихи из Саратова, Москвы и некоторых других городов. Примечательно, что почти половина женихов отдают предпочтение украшениям из белого золота. Многие покупают кольца с бриллиантами и драгоценными камнями.

Конечно, не все женихи являются щедрыми. Кто-то не располагается для этого финансовыми возможностями. Другие же не совершают дорогих покупок по иным соображениям. Однако больше всего на кольца готовы тратиться именно в Северной столице.

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