Лучше всего торговать в СПб

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб столице оказались самые выгодные условия для продавцов. Петербург возглавил рейтинг привлекательности для предпринимателей, занимающихся торговлей. В топ-3 также попали Ленобласть и Москва.

При определении лучших учитывались 4 критерия. Это количество доступных коммерческих помещений и торговых точек, тарифы для площадей из расчета за кв. метр и сумма среднего чека.

В итоге условия для торговли в Петербурге оказались лучше, чем в других регионах. Это подчеркивает высокий потенциал данной сферы в СПб. Исследователи также отмечают востребованность интернет-продаж и сервисов доставки в Северной столице – показатели здесь превышают общероссийские.