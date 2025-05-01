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Питерец.ру » Экономика » В СПб выдают льготные займы для бизнеса

В СПб выдают льготные займы для бизнеса

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В СПб 6 компаний получат финансовую поддержку для обновления производств

«Питерец.ру» сообщает, что 6 компаний СПб получат финансовую поддержку в размере более 590 млн. руб. Ее направят на обновление производственных мощностей и закупку оборудования. Средства выделят в рамках специального кредитования под 3-7%, срок займа – до 5 лет.

Власти Северной столицы уделяют большое внимание развитию промышленности и предпринимательства. По словам Александра Беглова, данные направления являются одними из ключевых, поэтому их необходимо поддерживать. Это касается технического развития, обновления производства и внедрения новейших технологий. При этом льготные программы кредитования уже доказали свою эффективность для бизнеса.

Так 9 лет работы Фонда развития промышленности было одобрено займов на 15 млрд. руб. При этом капитализация данной структуры за это время выросла примерно в 13,5 раз.

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