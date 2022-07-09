Субсидии для бизнеса

«Питерец.ру» сообщает, что бизнес Северной столицы будет получать средства в рамках проекта, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства. Необходимое для этого распоряжение подписал губернатор Беглов.

Компании смогут рассчитывать на субсидии от государства. Всего на нужды бизнеса в 2022 году будет выделено почти 61 млн руб. При этом 49% средств выделят из федерального бюджета, 51% – из регионального.

Власти Северной столицы уделяют серьезное внимание поддержке бизнеса. Для этого в городе работают различные программы. Такая поддержка особенно актуальна сейчас, когда некоторые предприятия пострадали от санкций.