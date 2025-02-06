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Питерец.ру » Экономика » Петербург вошел в тройку лидеров по кредитованию бизнеса под поручительство

Петербург вошел в тройку лидеров по кредитованию бизнеса под поручительство

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Петербург занял место в тройке лидеров по объему кредитования бизнеса под поручительство, что свидетельствует о высоком уровне развития МСП в Северной столице

«Питерец.ру» сообщает, что СПб оказался в тройке регионов-лидеров по объему кредитования бизнеса под поручительство. По информации экспертов, за прошлый год объем кредитования бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) вырос на 10,6%. При этом наибольший прирост показали малые и средние предприятия (МСП).

Такая тенденция обусловлена активным развитием поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. Среди них региональные гарантийные организации, которые предоставляют поручительства по кредитам и займам субъектов МСП. Это позволяет предпринимателям привлекать дополнительное финансирование для развития своего дела.

Лидерами по объему кредитования бизнеса под поручительства РГО стали Москва, Московская область и Петербург. При этом Северная столица показала значительный рост показателей по сравнению с предыдущим годом.

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