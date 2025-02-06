Петербург вошел в тройку лидеров по кредитованию бизнеса под поручительство

«Питерец.ру» сообщает, что СПб оказался в тройке регионов-лидеров по объему кредитования бизнеса под поручительство. По информации экспертов, за прошлый год объем кредитования бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) вырос на 10,6%. При этом наибольший прирост показали малые и средние предприятия (МСП).

Такая тенденция обусловлена активным развитием поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. Среди них региональные гарантийные организации, которые предоставляют поручительства по кредитам и займам субъектов МСП. Это позволяет предпринимателям привлекать дополнительное финансирование для развития своего дела.

Лидерами по объему кредитования бизнеса под поручительства РГО стали Москва, Московская область и Петербург. При этом Северная столица показала значительный рост показателей по сравнению с предыдущим годом.