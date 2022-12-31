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Питерец.ру » Экономика » Промпредприятия получат еще 2 миллиарда

Промпредприятия получат еще 2 миллиарда

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Промышленным предприятиям выделят дополнительную поддержку

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Северной столицы дополнительно выделит 2 млрд руб. на поддержку промышленности. Эти деньги будут направлены на развитие предприятий города. Данное решение принял глава города Беглов.

Средства поступят в специальный фонд развития промышленности. С учетом дополнительных средств его объем составляет 7,18 млрд руб. Это даст возможность модернизировать имеющиеся и развивать новые производства.

В Петербурге ведется работа в сфере импортозамещения. Власти оказывают серьезную помощь предприятиям. Существующий фонд как раз является одним из таких механизмов. Он начал свою работу в 2020 году. В течение 2022 года предприятиям Северной столицы была оказана помощь на сумму 2,015 млрд руб.

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