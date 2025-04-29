В СПб поддерживают социальное предпринимательство

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб запускают программу поддержки социального предпринимательства. В рамках этой программы можно будет получить финансовую помощь от государства.

В Северной столице свыше 300 предприятий с социальным статусом. Их среднегодовой темп роста – не менее 10%. Это стало возможным за счет значимой поддержки города: запуску образовательных программ, бизнес-консультациям, финансовой помощи.

Предприниматели, желающие получить грант, должны доказать социальную значимость своего проекта и его реальную пользу для СПб. Победители получат 500 тыс. руб. на реализацию своих идей.

Заявки на участие в программе будут приниматься в ближайшее время. Итоги будут подводиться в конце июня.