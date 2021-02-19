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Питерец.ру » Общество » Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее

Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сегодня прошел бизнес-завтрак, участниками которого стали победители кадрового конкурса «Мой город – мои возможности»

Сегодня прошел бизнес-завтрак, участниками которого стали победители кадрового конкурса «Мой город – мои возможности», а также представители Высшей школы экономики, Корпоративного университета Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике. На встрече обсуждалось будущее сообщества «Лидеры Петербурга», которое объединило лучших конкурсантов.

«Не так давно вы завершили образовательную программу и уже сформировали пассионарное сообщество молодых управленцев. Вы уже реализуете интересные и полезные для города проекты, предлагаете инициативы, которые могут сделать жизнь в нашем городе еще комфортнее. И для нас действительно важно в дальнейшем поддерживать вас. Именно поэтому мы организовали встречу, которую посвятим обсуждению дальнейшего формата коммуникации и взаимодействия, тем механизмам поддержки, которые уже есть у нас и успешно реализуются. Вместе с коллегами расскажем о новых возможностях для вас и ваших проектов», – начала бизнес-завтрак первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева.

В рамках бизнес-завтрака участники обсудили виды помощи со стороны государства. Много говорили про юридические и организационные аспекты развития сообщества «Лидеры Петербурга». Особенно победителей конкурса интересовали меры поддержки, которые оказывает государство НКО.

Так, некоммерческие организации города могут получить финансовую, информационную поддержку, а также рассчитывать на помощь в поиске помещения и привлечении добровольцев.

На официальном сайте Комитета размещается информация о конкурсах для молодых петербуржцев и представителей НКО, по результатам которых можно получить субсидию или грант. Также у представителей третьего сектора есть возможность участвовать в конкурсах Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи.

Для того, чтобы проекты петербургских НКО были успешными, «молодежный» Комитет ведет системную работу. Регулярно проводит семинары и вебинары, на которых спикеры из разных областей рассказывают, как правильно оформить заявки на различные конкурсы, о видах государственной поддержки, о новых возможностях и работе в социальных сетях. Чтобы целенаправленно готовить НКО к участию в грантовых конкурсах, был запущен проект «План А», где федеральные эксперты помогают создавать проекты некоммерческим организациям.

Также у НКО, состоящих в Реестре (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/vzaimodejstvie-s-nko/), есть возможность бесплатно воспользоваться площадками «Дома молодежи Санкт-Петербурга» для проведения своих мероприятий.

В конце встречи участники договорились, что продумают конкретный план реализации своих проектов и презентуют их в рамках следующего бизнес-завтрака. Вопросы для обсуждения на следующей встрече победители предложат сами.

По итогам бизнес-завтрака также запланирована встреча представителей «Лидеров Петербурга» в Комитете по молодежной политике, в ходе которой победителей конкурса проконсультируют по вопросам создания НКО. Встреча пройдет уже 25 февраля в «молодежном» Комитете.

Кадровый конкурс «Мой город – мои возможности» проводился Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Проект был направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей и их развитие.

Всего заявки на участие подали 35 639 управленцев из 82 регионов России, а также граждане 7 иностранных государств.

Победители конкурса получили возможность войти в кадровый резерв города, пройти образовательную программу «Горизонты возможностей» и принять участие в программе наставничества: за каждым из лучших финалистов был закреплен один из топовых управленцев Петербурга и страны.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова победители конкурса также рассматриваются на руководящие должности в государственные учреждения и унитарные предприятия, подведомственные исполнительным органам государственной власти города.

Осенью 2020 года завершилась программа, в которой на протяжении целого года принимали участие топ-100 победителей кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

Источник: Комитет по молодежной политике
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