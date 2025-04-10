Продажи электрокаров в СПб резко упали

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге зафиксировано значительное снижение продаж электрокаров. По информации аналитических центров, в последнее время рынок электромобилей в городе демонстрирует отрицательную динамику.

Так, в первые 3 месяца текущего года в СПб было продано всего лишь 103 электрокара. Годом ранее за этот период было реализовано 366 электромобилей. Падение продаж достигло 71%.

Причины такого падения могут быть связаны с различными факторами, включая экономическую ситуацию, изменение предпочтений потребителей и особенности инфраструктуры для электромобилей.

Специалисты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится, поскольку ключевая ставка ЦБ РФ остается на высоком уровне.