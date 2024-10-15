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Питерец.ру » Экономика » Электромобили стали менее актуальными?

Электромобили стали менее актуальными?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В СПб и области заметно сократились продажи электромобилей

Электромобиль – относительно новый вид транспорта, который еще только набирает популярность в нашей стране. Все-таки водителям гораздо привычнее машины с бензиновыми или дизельными двигателями. При этом электрические автомобили тоже покупают, пусть и не так активно. Однако в данной сфере наметилась нисходящая тенденция.

«Питерец.ру» сообщает, что в сентябре текущего года продажи электромобилей в СПб и ЛО сократились на 54% и 52%. Для сравнения учитывались данные сентября 2023 года. В Петербурге приобрели всего лишь 59 электромобилей, в области – 12. Годом ранее этих покупок было 127 и 25 соответственно.

Кстати, продажи электромобилей упали в целом по стране – они снизились на 28%. Эксперты объясняют это двумя факторами: необходимостью растаможки электромобилей из стран ЕАЭС, а также повышением ставки ЦБ РФ.

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