Петербург в топ-10 по стоимости заряда электромобилей

Электромобильная отрасль продолжает активно развиваться. Хотя в нашей стране не так много электрокаров, их число все же постепенно растет. Владельцам такой техники приходится решать вопрос с электрозаправкой машин, поэтому в России строят зарядные станции.

«Питерец.ру» сообщает, что СПб оказался в числе регионов с самой низкой стоимостью зарядки электромобилей. Петербург замкнул топ-10 – цена 1 КВт/ч здесь составляет примерно 18,9 руб. Самым дешевым же в этом плане оказался Красноярск – там киловатт-час стоит в районе 10,5 руб.

Также зарядные станции стали отображаться в приложении 2 ГИС. Причем там видны доступные электрозарядки, благодаря чему владелец электромобиля может выбрать наиболее удобное место.