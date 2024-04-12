Продажи электромобилей выросли

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выросли продажи электромобилей. По сравнению с 1 кварталом 2023-го они увеличились в 5,1 раза. В ЛО данный показатель вырос в 5 раз. В текущем году в городе на Неве зарегистрировано 366 электрокаров, в области – 65.

Самым популярным электромобилем этого сезона оказался китайский Zeekr – в СПб появилось 212 таких машин. Далее идут Volkswagen, Avatr (еще один китайский бренд) и Tesla – было зарегистрировано 23, 16 и 13 электрокаров соответственно. Также было приобретено по 12 электрических «БМВ» и «Лотусов». Электромобили Evolute и «Москвич» не смогли преодолеть отметку в 10 шт.

Лидером продаж в Ленобласти также стал Zeekr. В регионе было зарегистрировано 40 таких машин. Остальные марки приобретались в гораздо меньших количествах.