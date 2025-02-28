ента новостей

10:13
В школах Петербурга собираются увеличить стоимость питания
09:37
Заряжать электромобили можно будет прямо дома?
09:04
В Петербурге могут ввести курсы по безопасному использованию электросамокатов
08:44
Апатия: как распознать и что с ней делать
08:21
Загрязнения в Буграх и Юкках: власти региона подтвердили проблему
01:54
После ничьей с Бат Монгонтуул российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира в Монако
01:27
«Футбольный» счёт в противостоянии СКА и московского «Динамо»: единственную шайбу за весь матч забросил динамовский канадец Комтуа
17:10
В Петербурге стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»
13:09
Упадет ли доллар до 70 рублей?
12:55
В СПб нашли поддельную молочку
11:52
Российские суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн руб
11:49
Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»
11:44
Борьбу за живучесть отработали петербургские росгвардейцы в Североморске
11:42
В Петербурге увековечили память Героя Советского Союза Михаила Ашика
11:13
В Петербурге поймали дуэт криминальных курьеров из Новосибирска
10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
10:42
В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики
10:08
В Петербурге врачи активно работают над укреплением связей с высшими учебными заведениями и колледжами
09:50
Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы
01:13
В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью
00:50
После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ
17:49
Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?
17:29
В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами
16:16
Мультимедийная выставка «Делориан»
14:01
В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице
12:42
В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества
12:08
В Петербурге увеличилось количество аптек
12:08
Есть опасность остаться с малой пенсией
09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
09:24
В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Заряжать электромобили можно будет прямо дома?

Заряжать электромобили можно будет прямо дома?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В городе на Неве рассматривается возможность установки зарядок для электрокаров в жилых домах

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб планируется установка зарядок для электрокаров непосредственно в жилых зданиях. Это нововведение может значительно упростить использование экологически чистого транспорта в повседневной жизни.

Установка таких станций позволит владельцам электрокаром заряжать транспортные средства рядом с местом проживания. Это сделает использование электромобилей более удобным и доступным для широкого круга людей.

Создание зарядных станций в жилых домах может стать дополнительным стимулом для перехода на экологичный транспорт. Это позволит владельцам электромобилей не зависеть от наличия специальных зарядных станций на парковках или в общественных местах.

Ожидается, что создание зарядных станций в жилых домах будет способствовать развитию инфраструктуры для электромобилей в СПб и повышению их популярности среди жителей города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-12-2022, 08:40
Заряжайте электрокары
21-12-2022, 16:52
В Ленобласти на Мурманском шоссе открыта новая электрозарядная станция
4-08-2016, 10:25
Попытка выхода на европейский рынок
7-06-2016, 09:02
Выгода для владельцев электрокаров
10-06-2016, 07:06
Бесплатная парковка для электромобилей
1-04-2023, 09:32
Открылись новые станции для электромобилей

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
26-02-2025, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
25-02-2025, 11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
25-02-2025, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх