Заряжать электромобили можно будет прямо дома?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб планируется установка зарядок для электрокаров непосредственно в жилых зданиях. Это нововведение может значительно упростить использование экологически чистого транспорта в повседневной жизни.

Установка таких станций позволит владельцам электрокаром заряжать транспортные средства рядом с местом проживания. Это сделает использование электромобилей более удобным и доступным для широкого круга людей.

Создание зарядных станций в жилых домах может стать дополнительным стимулом для перехода на экологичный транспорт. Это позволит владельцам электромобилей не зависеть от наличия специальных зарядных станций на парковках или в общественных местах.

Ожидается, что создание зарядных станций в жилых домах будет способствовать развитию инфраструктуры для электромобилей в СПб и повышению их популярности среди жителей города.