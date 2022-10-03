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Питерец.ру » Общество » Как поддержат семьи мобилизованных

Как поддержат семьи мобилизованных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Какие меры поддержки будут действовать в отношении семей мобилизованных?

«Питерец.ру» сообщает, что поддержку от государства получат не только сами мобилизованные, но и члены их семей. Комплекс конкретных мер уже был разработан и утвержден.

Речь идет о бесплатном питании в школах. Причем это касается завтраков и обедов. Кроме того, можно будет бесплатно отправить ребенка в лагерь. Еще дети смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родители же не будут платить за детский сад.

Напоминаем, что мобилизованным также полагается 100 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Добровольцы получат по 300 тыс. руб. Это еще одна мера поддержки, принятая в Петербурге.

Возможно, к этому перечню добавятся и другие меры поддержки. Они могут приниматься на федеральном и региональном уровне. Так что власти могут оказать какую-либо дополнительную помощь.

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