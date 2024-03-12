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Питерец.ру » Экономика » В лидерах по ипотеке для айтишников

В лидерах по ипотеке для айтишников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
realty.rbc.ru
Петербург оказался среди лидеров по ипотеке для работников IT-сферы

«Питерец.ру» отмечает, что в стране продолжает развиваться направление IT-ипотеки. В городах с населением более миллиона работники этой сферы могут получить ипотечный кредит до 18 млн руб.

СПб попал в число лидеров по объему выдачи такой ипотеки, заняв 3 место в рейтинге. Впереди же оказались Москва и Московская область, которые нередко опережают СПб в различных списках.

Программа льготной IT-ипотеки начала действовать с 2022 года. Таким способом российские власти стремятся поддержать айтишников и предотвратить отъезд специалистов данной отрасли за рубеж.

Всего за период действия программы ей воспользовалось более 50 тыс. человек. Общий объем выданного ипотечного кредита составил 450 млрд. руб. Ставка по IT ипотеке – 5%, благодаря чему оказывается серьезная помощь IT-специалистам и их семьям.

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