32 тысячи семей получат поддержку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будет выделено 3,17 млрд руб. Это общий размер ежемесячных выплат, которые будут получать семьи с детьми от 8 до 17 лет. В Петербурге таковых оказалось более 32 тыс. При этом 1,934 млрд руб. будет выделено из городского бюджета, остальные деньги – из федерального.

Напоминаем, что эта выплата полагается семьям, где размер дохода на одного человека не превышает величину прожиточного минимума. В этом случае один из взрослых может подать заявление и получить полагающиеся деньги. Данная инициатива поступила от президента Путина. Она реализуется во всех регионах страны, в том числе в Петербурге.

Заявления на такую выплату начали принимать с 1 мая. Однако поддержка начнет оказываться уже с апреля. Получается, за прошлый месяц выплата будет предоставлена как бы задним числом. В зависимости от ситуации в конкретной семье сумма этой поддержки будет 50-100% от размера прожиточного минимума.