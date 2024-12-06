Многодетным семьям помогут с ипотекой?

«Питерец.ру» отмечает, что многодетным семьям предлагаются различные меры поддержки. Власти Северной столицы намереваются помогать им и с выплатой ипотечного займа. Данный проект уже опубликован на сайте Смольного. Скорее всего, этот документ будет утвержден.

Предполагается, что такая помощь будет оказана семьям, у которых появился третий или последующий ребенок. При этом важно, чтобы рождение произошло не раньше 2025 года. Также ипотечный кредит должен быть оформлен до лета 2027 года и относиться к жилью на территории Петербурга.

При соблюдении этих условий власти готовы выделить до 500 тыс. руб., чтобы семьи могли частично погасить долг. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета – многодетным семьям, участвующим в программе, предоставят субсидии.