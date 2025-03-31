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Питерец.ру » Экономика » Rönesans продал свои активы в Петербурге

Rönesans продал свои активы в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Турецкая компания заработала 4,5 млрд. руб. на продаже недвижимости в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году холдинг Rönesans, базирующийся в Турции, получил доход в размере около 4,5 млрд. руб. от реализации своих активов в СПб. В частности, компания «Инновации и развитие», связанная с семьей погибшего миллиардера Евгения Пригожина, приобрела бизнес-центр Renaissance Forum и гостиницу Crown Plaza общей площадью 20,3 тыс. кв. метров на Лиговском пр-те за 2,687 млрд. руб.

Кроме того, ООО «Леста Геймс Эдженси» получило бизнес-центр Renaissance Pravda площадью 28,1 тыс. кв. метров на Херсонской ул. за 2 млрд. руб. Стоит отметить, что Rönesans остается одним из крупнейших владельцев офисной недвижимости в СПб. Компании принадлежат бизнес-центры на улицах Марата, Смолячкова, Шателена и 2-й Советской, а также на Владимирском пр-те и Введенском канале.

По информации участников рынка, турецкая компания готова продать и другие свои активы в Северной столице, но пока не торопится с этим. Оба проданных бизнес-центра были реализованы по рыночной стоимости.

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