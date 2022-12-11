Как выбрать банковскую карту для автомобилиста?

На сегодняшний день абсолютно каждая кредитная организация способна предложить своим клиентам достаточно широкий выбор банковских карт. Например, есть банковские карты для автомобилистов, для путешественников, геймеров и для многих других людей. Однако, такое богатое разнообразие не упрощает процесс выбора, а только наоборот.

Как выбрать?

Справедливо заметить, что упростить процесс выбора вполне возможно, если при выборе опираться на определенные критерии.

Итак, в первую очередь следует определиться с разновидностью карты. То есть надо понять, какая именно выгода от карты требуется в соответствии с личными интересами и вкусовыми предпочтениями. Например, для автолюбителей явно не будет никакой выгоды от того, что за использование карты будут начисляться бонусы в компьютерных играх;

Как только разновидность карты определена, необходимо определиться с банком, где будет оформляться карта. Разумеется, первоначально необходимо узнать, в каких кредитных организациях могут предложить подходящий платежный инструмент, и уже из выделенной группы выбирать оптимальный вариант. Предпочтение следует отдавать, разумеется, более надежным банкам. Обязательно у кредитной организации должна быть действующая лицензия. Такую информацию можно найти в любом отделении банка или на официальном сайте;

После этого следует внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми продуктами. Необходимо оценить возможности, преимущества и недостатки каждого из них, чтобы сделать полностью осознанный выбор. Выбор делается в пользу продукта, который максимально отвечает потребностям и требованиям клиента.

Как оформить?

На сегодняшний день многие люди сходятся во мнении, что наиболее выгодно сегодня сотрудничать с Тинькофф Банком. И это не удивительно, ведь оформить такую карту в Тинькофф Банке максимально просто и не требует большого количества времени. Для оформления дебетовой карты необходимо действовать по следующему алгоритму:

Первоначально необходимо зайти на официальный сайт и выбрать подходящий продукт; Далее потребуется заполнить специальную форму собственными персональными данными и подать заявку на оформление дебетовой карты; После этого остается только подождать несколько дней, пока карту изготавливают; Готовую к использованию карту клиенту доставляет курьер в обговоренное заранее время.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.