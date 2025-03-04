В СПб прикрыли агентство, где нелегально работали женщины-мигрантки

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб правоохранительные органы пресекли деятельность агентства, предлагавшего услуги нелегальных нянь и сиделок. Там было свыше 300 нелегалок из стран Юго-Восточной Азии.

Работа осуществлялась в обход законодательства, так как не имелось необходимых лицензий и разрешений. В настоящее время проводится проверка деятельности данной структуры. По имеющимся сведениям, агентством руководила 45-летняя россиянка, которая получала от клиентов 120-140 тыс. руб. за 1 няню. При этом сотрудницам она платила по 60-80 тыс. руб.

Так что клиентам лучше обращаться в официальные агентства, предоставляющие услуги нянь и сиделок в соответствии с законодательством. Это позволит избежать проблем, связанных с качеством предоставляемых услуг, а также с безопасностью для детей и пожилых людей.