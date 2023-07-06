В Мариинском дворце обсудили вопросы предоставления услуг сиделок в Петербурге

По словам председателя комиссии Александра Ржаненкова, в Петербурге существует высокий спрос на сиделок – специалистов, оказывающих помощь пожилым гражданам и инвалидам, людям, получившим травмы, а также страдающим тяжёлыми заболеваниями. В этой сфере социальных услуг работают как государственные учреждения и районные службы, так и коммерческие и некоммерческие структуры. При этом ежегодно из городского бюджета выделяются средства на компенсацию расходов организациям, входящим в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге.

– Наша задача сегодня – проанализировать положение дел в этой сфере, рассмотреть ваши предложения и постараться максимально учесть их, в том числе в преддверии формирования бюджета на 2024 год и последующий период. Это очень важно, потому что речь идёт о качестве жизни наших горожан, пользующихся услугами сиделок, об удобстве для их родных и близких, – обратился к собравшимся депутат.