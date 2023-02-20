Агентство недвижимости «АЗБУКА ЖИЛЬЯ»: покупка коммерческой недвижимости

ента новостей

11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
12:19
В Петербурге 73-летняя сотрудница института отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
12:16
На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя
12:12
Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет
15:54
В Кировске пенсионерка поверив в историю о «близкой в ДТП» отдала аферистам 180 тысяч рублей
15:47
Ленобласть поддерживает участников СВО телемарафоном
15:46
В Гатчине у сотрудника Газпрома угнали дорогой автомобиль
13:18
«Дом Басевича можно восстановить!» — активисты рассказали о выводах экспертизы СК РФ
12:08
В Сертолово лжеводопроводчик «проверил» счетчики у пенсионерки за 280 тысяч рублей
12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
11:58
В Ленобласти 83-летней пенсионерке с Украины вручён российский паспорт
11:19
Льготникам подключат газ
07:22
Смартфоны влияют на речь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Агентство недвижимости «АЗБУКА ЖИЛЬЯ»: покупка коммерческой недвижимости

Агентство недвижимости «АЗБУКА ЖИЛЬЯ»: покупка коммерческой недвижимости

0
32
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PxHere
В первую очередь это желание расширить свой бизнес, увеличить его доходность, или же приобрести новое помещение

Агентство недвижимости «АЗБУКА ЖИЛЬЯ»: покупка коммерческой недвижимости

В первую очередь это желание расширить свой бизнес, увеличить его доходность, или же приобрести новое помещение для своего предприятия. Но как это сделать быстро, выгодно и без лишних проблем? Для этого в первую очередь следует обратиться в агентство недвижимости, которое на профессиональном уровне займется поиском подходящего варианта. А вот, что касается самого выбора, то тут следует быть предельно внимательным, особенно при покупке коммерческого помещения в Москве. Обратитесь в московское агентство недвижимости «Азбука жилья» где вам окажут поддержку.

Что предлагает агентство недвижимости?

Покупка недвижимости – это всегда риск, который не может быть заранее просчитан. И дело не только в качестве, но и в цене объекта. Поэтому, когда встает вопрос о том, что лучше купить коммерческую недвижимость или снять ее, ответ следует искать не в области финансов, а в оценке рыночной ситуации. А это не всегда просто. Даже если вы имеете доступ к самым свежим и точнейшим данным из открытых источников, то все равно не можете быть уверены в том, насколько они отражают действительность. Преимущества сотрудничества с агентством недвижимости:

  1. При покупке или продаже недвижимости через агентство недвижимости вы можете быть уверены в том, что сделка пройдет быстро и без каких-либо проблем.
  2. Вы сможете сэкономить свои деньги, время и нервы, обратившись в агентство недвижимости, которое уже имеет наработанную базу клиентов.
  3. Полное юридическое сопровождение.
  4. В агентстве недвижимости работают риэлторы, которые имеют большой опыт работы в данной сфере.

Агентство по продаже коммерческой недвижимости - это компания, специализирующаяся на оказании услуг по поиску, продаже и аренде коммерческой недвижимости, такой как офисы, торговые центры, склады, производственные помещения и т.д.

Почему стоит обратиться в агентство?

Такие агентства работают с клиентами, которые заинтересованы в покупке или аренде коммерческой недвижимости. Они могут предложить своим клиентам консультации по выбору подходящего объекта, оценку его стоимости, подготовку документов для сделки, проведение переговоров и заключение договора. Кроме того, агентства по продаже коммерческой недвижимости могут предоставить услуги по управлению недвижимостью, такие как техническое обслуживание, сдача в аренду и т.д.

Вас ждет сделка по приобретению и переоформлению права собственности на объекты недвижимого имущества, которые используются для ведения предпринимательской деятельности. В этой связи необходимо знать, что коммерческое помещение может быть в собственности, принадлежать по праву хозяйственного ведения, оперативного управления или быть арендованным. Каждый из них обладает своими особенностями, поэтому очень важно не ошибиться при выборе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-01-2022, 16:04
В ТОП-3 рейтинга Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA вошло Агентство «Тезис»
10-10-2019, 15:08
Как купить квартиру у моря
27-12-2020, 00:36
Недвижимость в Турции
16-08-2022, 12:39
Агентство недвижимости: почему стоит обратиться
29-10-2013, 13:19
Снимаем офис: агентство или самостоятельный поиск?
1-03-2013, 07:19
Голкипер "Зенита" открыл агентство по недвижимости

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
115
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
189
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
0
183
17-02-2023, 11:52
В Киришах водитель "Газели" погиб при столкновении с иномаркой
Наверх