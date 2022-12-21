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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на Мурманском шоссе открыта новая электрозарядная станция

В Ленобласти на Мурманском шоссе открыта новая электрозарядная станция

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Новая электрозарядная станция открыта на Мурманском шоссе. Всего в этом году в регионе создано 30 станций для электромобилей.

Новая электрозарядная станция открыта на Мурманском шоссе. Всего в этом году в регионе создано 30 станций для электромобилей.

На АЗС «Газпромнефть» на 46-м километре Мурманского шоссе сегодня начала работу новая электрозарядная станция. Компания разместила на своих автозаправочных станциях в Ленинградской области три новые электрозаправки мощностью 150 кВт, что позволяет произвести зарядку электромобиля за 20-30 минут в зависимости от батареи. Кроме того, установленное здесь новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта. Проект реализован совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ПАО «Россети Ленэнерго».

«Жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга все чаще пересаживаются на электромобили, в регионе растет количество автотуристов и сохраняется высокий транзитный межрегиональный поток, поэтому для нас особенно важно обеспечить качественную транспортную инфраструктуру. Передвижение по Ленобласти на электромобиле должно быть комфортным: речь не только о наличии зарядной станции, но и о создании необходимой инфраструктуры во время ожидания – как раз такая возможность есть на действующих АЗС. Мы планируем продолжить проект, и за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года. За год при поддержке федерального бюджета на территории региона созданы 30 быстрых зарядных станций в 9 районах Ленинградской области, из них 14 объектов – во Всеволожском районе. Они размещены на автомобильных дорогах в зонах придорожного сервиса или на автозаправочных станциях, а также в городской черте на парковочных пространствах у крупных торговых комплексов, туристических объектов.

Также в 2022 году в проекте участвовали пять инвесторов: самая крупная сеть у «Иви Солюшенс», ряд объектов открыт компаниями «E-вей», «Ситроникс», Балтийская сеть ЭЗС, ТЦ «Восток».

Для поддержки проекта регион предоставляет бюджетные субсидии компаниям на компенсацию затрат: 60% на создание объектов зарядной инфраструктуры и 30% на расходы по технологическому присоединению. 

Кроме того, в Ленобласти предусматривается создание парковочных мест для электромобилей на муниципальных и общественных парковках, а для стимулирования перехода на электротранспорт жителей до 31 декабря 2023 года продлена мера по обнулению автотранспортного налога для владельцев транспортных средств с электродвигателями.

Источник: Администрация Ленобласти
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