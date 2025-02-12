В Петербурге растут зарплаты: город лидирует по темпам экономического роста

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге продолжают увеличиваться средние номинальные зарплаты. По данным правительства города, они выросли на 13%, превысив отметку в 103 тыс. руб.

Губернатор СПб Александр Беглов сообщил, что, вопреки ограничениям, городская экономика демонстрирует уверенный рост. По его словам, основными драйверами здесь остаются производственный сектор, включая обрабатывающую промышленность, логистику, строительство. Большую роль также играют информационные технологии, инвестиции и потребительский спрос.

В городе очень низкий уровень безработицы. Индекс промпроизводства в СПб достиг 112,2%. Эти данные свидетельствуют о стабильном экономическом росте Петербурга. Город продолжает укреплять свои позиции как один из лидеров экономического развития в России.