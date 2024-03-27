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Питерец.ру » Экономика » Беглов об уверенном росте экономики

Беглов об уверенном росте экономики

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
piter-news.net
Глава Петербурга отметил уверенный рост городской экономики

Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что городская экономика вышла на уровень уверенного роста. По итогам 2023 года индекс промпроизводства почти достиг отметки 110%. При этом 90% приходится на долю обрабатывающих предприятий.

Существенно вырос объем в сфере электроаппаратуры и оптики. Также увеличился объем инвестиций – впервые городу удалось преодолеть отметку в 1 трлн. руб. – Петербург привлек вложений на сумму 1,2 трлн. руб.

Благодаря политике, которой придерживается городское правительство и парламент, в СПб пришли крупные инвесторы и стали вкладывать очень большие деньги. Также в городе сохраняется низкий процент безработицы – 1,5%. «Питерец.ру» обращает внимание, что это один из лучших показателей по стране.

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