Беглов об уверенном росте экономики

Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что городская экономика вышла на уровень уверенного роста. По итогам 2023 года индекс промпроизводства почти достиг отметки 110%. При этом 90% приходится на долю обрабатывающих предприятий.

Существенно вырос объем в сфере электроаппаратуры и оптики. Также увеличился объем инвестиций – впервые городу удалось преодолеть отметку в 1 трлн. руб. – Петербург привлек вложений на сумму 1,2 трлн. руб.

Благодаря политике, которой придерживается городское правительство и парламент, в СПб пришли крупные инвесторы и стали вкладывать очень большие деньги. Также в городе сохраняется низкий процент безработицы – 1,5%. «Питерец.ру» обращает внимание, что это один из лучших показателей по стране.