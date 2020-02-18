Индекс промышленности вырос

«Питерец.ру» сообщает, что индекс промышленности Северной столицы превысил средние показатели по России. Причем это превышение достигло почти двукратной отметки.

Промышленность Петербурга продолжает хорошо себя чувствовать в нынешних условиях, что сказывается на росте. Логистические комплексы увеличили свой оборот на 36%. Примерно такой же рост зафиксирован в сегменте лекарственных препаратов и медицинских материалов. Оборот отелье и ресторанов увеличился на 21,5%.

Что касается строительной отрасли, то здесь зафиксировано снижение на 12%. Однако специалисты считают такое положение вещей временным явлением. В общем, индекс производства Петербурга составил 4,8%. Северная столица оказалась в числе лидеров РФ по данному показателю.