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Питерец.ру » Экономика » Что с зарплатами?

Что с зарплатами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы стали получать больше

В Северной столице выросли зарплаты. В настоящий момент средний показатель оплаты труда в Петербурге составляет 82 тыс. руб. Что касается медианной зарплаты, то ее уровень – 62 тыс. руб.

Больше всего выросли зарплаты у рабочих и специалистов по консалтингу. Эти люди стали получать на 22% и 24% больше. Еще в городе на Неве снижается уровень безработицы. Ну а количество вакансий растет, что обусловлено появлением новых рабочих мест. Так что рынок труда Северной столицы переживает подъем.

«Питерец.ру» обращает внимание, что между показателями средней и медианной зарплаты присутствует существенная разница. Это объясняется тем, что при расчете средней заработной платы учитывают зарплаты всех работников. При расчете медиальной – оставляют без внимания сверхнизкие и сверхвысокие зарплаты. Так что данные по медиальной заработной плате Петербурга являются более объективными.

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